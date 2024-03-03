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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, deprem nedeniyle ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek, "Doğanşehirli hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

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