Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Deprem 7.01 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-29
Saat:16:58:38 TSİ
Enlem:38.188 N
Boylam:38.175 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/pE7YFRWXCf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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