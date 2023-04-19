Malatya'da 13 bin 843 konteyner daha kurulacak

Kentteki barınma sorununu çözmek için yürütülen çalışmalar kapsamında 18 noktada kurulan 7 bin 65 konteynere, yaklaşık 25 bin depremzede yerleştirildi.

Bunlara ilave olarak, kent merkezi ve ilçelerde 39 noktada daha 13 bin 843 konteyner kurulması planlanıyor. Yeni kurulacaklarla birlikte 20 bin 908 konteyner, depremzedelerin hizmetine sunulacak.

"Çok şükür idare ediyoruz, buradan memnunum"

Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte kalan Sakine Güven, AA muhabirine, depremde kendi ve oğlunun evinin yıkıldığını söyledi.

Depremin hemen ardından spor salonuna sığındıklarını, sonrasında ise konteyner kente yerleştirildiklerini anlatan 65 yaşındaki Güven, "Çok şükür idare ediyoruz, buradan memnunum." dedi.

Sakine Güven'in eşi Hadi Güven, "Allah razı olsun, iyi ki devletimiz var. Halkımız da hayırsever, depremzedelere yardımlarını esirgemiyor." diye konuştu.

Afetzede 64 yaşındaki Solmaz Karaman da kirada oturdukları evin depremde yıkılması nedeniyle yaşamlarını yaklaşık iki aydır konteyner kentte sürdürdüklerini ifade etti.

İhtiyaçların karşılanmasına devletin yardım ettiğini belirten Karaman, "Devletimiz yememize, içmemize yardım ediyor. Devletimizden, milletimizden, yardım edenlerden Allah razı olsun. Konteynerde suyumuz, televizyonumuz, buzdolabı gibi ihtiyaçlarımızı verdiler, haftada bir gıdamızı da dağıtıyorlar, memnunuz." dedi.

Yaklaşık bir aydır kaldığı konteyner kentten şu an için memnun olduğunu dile getiren Fadime Özer ise her türlü ihtiyacının yetkililer tarafından karşılandığını aktardı.

Konteynerde oğlu ve gelini ile kalan 70 yaşındaki Zeliha Çelik ise "Evim yıkıldı buraya geldim. Yardımcı oluyor, bakıyorlar bize Allah razı olsun. Daha nasıl olsun? Televizyon, su hepsi var." diye konuştu.