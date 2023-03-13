Malatya ve Hatay sallandı!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Hatay da sallandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.