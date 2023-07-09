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Makas atan trafik magandasına para cezası!

Şile'de, otoyolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye para cezası kesildi.

Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz'da süratli bir şekilde makas atıp ilerleyen sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaptıkları incelemede görüntülerde aracıyla makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı.

Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira para cezası verildi.

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