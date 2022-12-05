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Mahrem görüntüler çekerek tehdit ettiler! 2 şüpheli gözaltına alındı!

Denizli'de internet ortamında tanıştıkları kişilerin evlerine gidip mahrem görüntülerini çekip şantaj yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de internet ortamında tanıştıkları kişilerin mahrem görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, kendilerine şantaj yapıldığı ihbarında bulunan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada M.Ç. (41) ile S.İ'nin (29), internetten tanışıp evlerine gittikleri kişilerin mahrem görüntülerini gizli kamera ile kaydettikleri ve bu görüntüleri sosyal medyada yayımlayacakları tehdidiyle para talep ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla şehir merkezindeki bir kafede yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında şantajda kullanılan görüntüler de ele geçirildi.

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