Estetikliler kervanına ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer de katıldı! Tuncer, 10 yaş gençleşti
Türk halk müziği sanatçısı Mahmut Tuncer, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. 62 yaşındaki Tuncer'in son hali sosyal medyada ve ünlüler camiasında gündem oldu.
Estetik yaptıran ünlüler arasına katılan 62 yaşındaki Mahmut Tuncer, tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi yaptırdı. 10 yaş gençleşen Mahmut Tuncer'in son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Mahmut Tuncer'e "Görünce tanıyamadım", "Gençleşmiş resmen", "Erkekler estetik yaptırmasın", "Hiç gerek yoktu" gibi yorumlar yaptı.
Yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olduğu için tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi yaptıran ünlü Türk halk müziği sanatçısı Mahmut Tuncer, gelen yorumlara ve eleştirilere karşı şunları söyledi:
“Erkek yaptırır mı, Doğu erkeği yaptırır mı’ diyorlar. Artık dünyada doğu-batı yok. Kendini iyi hissetmek isteyen yaptırsın. Ben sadece iğne yaptırdım, 15 gün sonra tekrar gideceğim sonra da yaptırma taraftarı değilim.”