Mahmud Abbas, TBMM'den haykırdı: "Ya zafer, ya şehadet"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Genel Kurul'a hitap etti.

Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İsrail'in saldırıları nedeniyle şehit olanları anarak söze başlamak istiyorum. Bunlardan sonuncusu da kardeşim Ismail Heniyye'dir.

Filistin davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Özel olarak da Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya müdahil olmasını da takdirle karşılıyorum.

Halkımız ne pahasına olursa olsun oradaki gaspçıları Gazze'den defedecektir.

Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz, asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulamaz ve Gazze'siz bir Filistin devleti olamaz.

Bu işledikleri suçlar zaman aşımıyla düşmez. Bunlar mutlaka hesaba çekileceklerdir.

Halkımız 100 yılı aşkındır devam eden destansı kararlılığı ile tüm bölgeye egemen olmak isteyen yayılmacı ve aç gözlü Siyonistlere karşı ön saflarda yer almaktadır.

Filistin toprağının bir zerresini gözden çıkaran ne bizdendir ne de sizdendir. Burası bize tarihin ve dinin emanetidir.

Kutsal yerlerin tarihini değiştirmek için ne yaparlarsa yapsınlar oraların camileri bizim camilerimizdir. Oraların kliseleri bizim kliselerimizdir.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs tek bir devlet tarafından yönetilen coğrafi bölgenin adıdır. Tek bir meşru hükümetin yönettiği Filistin topraklarıdır.

İsrail'in barbar saldırısına karşı mücadelemiz gerçekte tüm dünyada insanları harekete geçirmiştir. İnsanlar burada yapılan soykırımları kınamaktadırlar. Bugün ABD'deki yahudilerin yüzde 40'ı İsrail'i suçlu görmektedir.

Türkiye'ye yapmış oldukları insani yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye, Gazze'ye on binlerce ton insani yardım gönderdi.

Filistin liderliğindeki tüm kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldı. Bunun bedeli hayatım da olsa benim hayatım Gazze'deki ufacık bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ben İslam'ın emrini uyguluyorum; ya zafer, ya şehadet. Kudüs'ü Şerif'e de gideceğimi duyurmak istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim.

Kardeş Türkiye'den Filistin Devleti'ne uluslararası alanda yardımcı olmasını talep ediyoruz.

Bağımsızlığımızı er ya da geç gerçekleştireceğiz. İşgal sona erecektir. Filistin özgür ve ebediyet kazanacaktır. Yaşasın Filistin Türkiye kardeşliği, teşekkürler Türkiye."