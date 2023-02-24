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Mahkemeden belge kaçırdı iddialarına RTÜK'ten sert yanıt!

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) mahkemeden belge kaçırdı" diyen köşe yazarına, RTÜK'ten sert yanıt geldi. RTÜK, "Yazıdaki iddia, hayal ürünü ve iftiradan ibarettir" açıklamasında bulundu.

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