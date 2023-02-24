Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1′e “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 günlük ekran karatma cezası vermişti. Bunun üzerine çeşitli gazetelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bir gazetenin köşe yazarı, TELE1'in 3 günlük karartılmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında RTÜK'ü mahkemeden belge kaçırmakla suçladı.

"RTÜK mahkemeden belge kaçırdı"

"TELE1’in kapatılmasına karşı çıkan RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın muhalefet şerhini, mahkemeye gönderdiği dosyadan çıkardı, koymadı. Evet, yanlış okumadınız. RTÜK mahkemeden belge kaçırdı." ifadesini kullanan köşe yazarına RTÜK'ten cevap niteliğinde açıklama geldi.

"Yazıdaki iddia, hayal ürünü ve iftiradan ibarettir"

Mahkemeden belge kaçırdı iddialarına RTÜK'ten sert yanıt geldi. RTÜK tarafından "Bir yazarın köşe yazısında geçen iddialar asılsızdır. Mahkeme tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeler RTÜK tarafından ulaştırılmıştır. Öne sürüldüğü gibi mahkemeden belge saklanması mümkün değildir. Yazıdaki iddia, hayal ürünü ve iftiradan ibarettir." açıklaması yapıldı.