AjansHaber.com.tr Gündem Mahalle baskısı tweet sildirdi

Mahalle baskısı tweet sildirdi

CHP'nin oylarıyla Meclis'e giren Gelecek Partisi'nin toplantısı tepki çekti! Davutoğlu o paylaşımını tepkiler üzerine sildi

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ilk tur seçimlerin ardından ilk mesajını paylaştı. 

Ahmet Davutoğlu Twitter’dan, “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşım birçok Twitter kullanıcısı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Twitter’da milletvekili toplantısı yerine Millet İttifakı adına sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Fakat gelen tepkiler sonrasında Davutoğlu bu paylaşımını sildi ve YSK'ya tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde açılan sandık oranı %98 oldu!
Oy verirken hayatını kaybettiler!
YSK'dan son dakika seçim ve sandık açıklaması
İYİ Parti'den seçim sonrası flaş istifa!
Gökhan Zan ve Ünal Karaman Meclis'e girdi mi?
Meclis çoğunluğunu kim elde etti?
Piyasalarda son durum!