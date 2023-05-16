Mahalle baskısı tweet sildirdi

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ilk tur seçimlerin ardından ilk mesajını paylaştı.

Ahmet Davutoğlu Twitter’dan, “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşım birçok Twitter kullanıcısı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Twitter’da milletvekili toplantısı yerine Millet İttifakı adına sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Fakat gelen tepkiler sonrasında Davutoğlu bu paylaşımını sildi ve YSK'ya tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.