AjansHaber.com.tr Spor Mağlubiyet sonrası istifa kararı!

Mağlubiyet sonrası istifa kararı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı.

Maçın ardından açıklama yapan Orhan Ak, "Başkanıma ulaşamadım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Mert Hakan Yandaş, kameramana patladı!
Kadıköy'de müthiş derbi!
Cimbom'a bir dünya yıldızı daha geliyor!
Süper Lig'in Portekizli yıldızı Müslüman oldu!
Penaltı kararı sonrası ikili arasındaki diyalog!
Cimbom'un büyücüsü İtalya yolcusu!
İki maçta daha forma giyerse sözleşmesi uzayacak!