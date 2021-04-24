Mağdurlar villasını bastı! Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı

Gündeme bomba gibi düşen Thodex'in vurgun yaptığı iddiasının ardından yatırımcılar için kötü bir haber de Vebitcoin'den geldi. Kripto para işlem platformu Vebitcoin, işlemlerini durdurduğunu internet sitesinden duyurdu.

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı 20 Nisan'da bu şirketin de gece yarısı bakıma alındığını duyurduğu ve hala kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirket yaptığı açıklamada kendi sitesinden "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" dedi.

İKİ KİŞİ EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Önceki gece yatırımcı olduğu öğrenilen iki kişi, Vebitcoin CEO'su İlker B.'nin villasına girmeye çalıştı. İlker B.'nin iki kişinin duvardan atlayarak evine girmeye çalıştığını ihbar etmesi üzerine şahıslar, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanların "Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dediği öğrenildi. Bunun üzerine şirketin CEO'su İlker B. eşi ve iki çocuğuyla birlikte Menşete ilçe merkezindeki evine taşındı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. İlker B., dün akşam saatlerinde taşındığı evinden polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, şu

ifadelere yer verdi:

“23 Nisan'da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.