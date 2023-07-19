Magazinde bugün!

Bergüzar Korel'den tepki!

Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına Bergüzar Korel tepki gösterdi.

Korel, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz" dedi.