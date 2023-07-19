Magazinde bugün!
İdo Tatlıses baba oluyor, Fulya Öztürk, umre paylaşımına gelen tepkilere yanıt verdi, Gigi Hadid tutuklandı. İşte Türkiye ve dünyadan magazinde öne çıkan gelişmeler.
İdo Tatlıses baba oluyor!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Tatlıses bebek bekliyor. Yasemin Şefkatli Tatlıses'in, 2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Bergüzar Korel'den tepki!
Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına Bergüzar Korel tepki gösterdi.
Korel, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz" dedi.
Gigi Hadid tutuklandı!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid tatilde uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı.
Gizem Özdilli'den iddialı çıkış!
Estetik operasyon geçiren ünlü model Gizem Özdilli, "Ameliyatsız yağları kasa dönüştüren karın, popo ve çatlak üzerinde etkili olan cihazın Türkiye'de olduğunu öğrenince modaya uymaya karar verdim. Yerli Shakira artık benim” dedi.