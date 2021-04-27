Mağaraya gizlenen teröristler böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." denildi.

#SONDAKIKA

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi



🔹Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu. pic.twitter.com/FXrJj5Rdqe — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 27, 2021