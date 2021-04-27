AjansHaber.com.tr Gündem Mağaraya gizlenen teröristler böyle imha edildi

Mağaraya gizlenen teröristler böyle imha edildi

Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hazar Ergüçlü'den 1915 olaylarıyla ilgili paylaşım
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi
"Şu an dağılmış ve parçalanmış durumdalar"
Buca Belediyesi'nde milyonlarca liralık yolsuzluk
"İklim Kanunu'muzla mücadelemizi hızlandıracağız"
Melek İpek tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'a resti çekti