Maestro Rengim Gökmen'e altın madalya

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının, kurucularından Cevza And Başman'ın anısına verdiği "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası"nın bu yılki sahibi, yurt içinde ve yurt dışında birçok orkestranın şefliğini yapan ve genç orkestra şeflerinin yetiştirilmesine önemli katkıları bulunan Rengim Gökmen oldu.

Rengim Gökmen

Müziğe küçük yaşlarda annesi opera sanatçısı Muazzez GÖKMEN´in denetiminde başlayan sanatçı, piyano ve kompozisyon çalışmalarını Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Ferhunde ERKİN, Nimet KARATEKİN, İlhan BARAN ve Ahmet Adnan SAYGUN'la tamamladıktan sonra, orkestra şefliği öğrenimi için İtalya'ya Türk hükümeti tarafından gönderildi. Önce Roma Santa Cecilia Konservatuvarı, daha sonra Siena Accademia Chigiana ve Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademisi şeflik bölümlerinden Franco FERRARA'nın öğrencisi olarak birincilikle mezun oldu. Bu arada Türkiye'de başlamış olduğu keman ve yaylı çalgılar tekniği üzerine çalışmalarını İtalya'da altı yıl boyunca O.VICARI ile sürdürdü.

Avusturya, İngiltere ve Hollanda'da orkestra şefliği üzerine çalışmalar yaptıktan sonra 1980 yılında katıldığı 'Gino Marinuzzi' San Remo Uluslararası Şeflik Yarışması'nı kazanarak büyük başarı elde etti. Daha sonra Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde, A.B.D'de ve Güney Amerika'da konserler yönetti.

1984-89 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörlüğü görevi sırasında 1988 yılında İtalya hükümeti tarafından ´Cavalleria´ nişanı ile onurlandırılan sanatçı,1991 yılında da TÜTAV tarafından Türkiye'nin yurtdışındaki tanıtımına katkıları sebebiyle ödüllendirilmiştir.

Sanatçı, Kültür Bakanlığı tarafından 1995 yılında 'Yılın En İyi Şefi' 1997 yılında TOBAV tarafından 'En Başarılı Opera Şefi' seçilmiştir. Ankara ve İstanbul Festivalleri Danışma Kurulu üyesi Rengim GÖKMEN, 1991 yılından beri sürdürdüğü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası müzik direktörlüğü görevi sırasında sayısız konser, kayıt, yurtiçinde ve yurtdışında turneler gerçekleştirmiştir. 1999 yılında 'Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı' ile onurlandırıldı.

1992-95 yılları arasında süren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Genel Sanet Yönetmenliği görevi sırasında Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni başlatan Prof Rengim Gökmen, 2007-2014 yılları arasında atandığı aynı görev süresinde Ulusal Eskişehir Opera ve Bale Günleri, Uluslararası İstanbul Opera Festivali ve Uluslararası İstanbul Bale Yarışması'nın da mimarı olmuştur.

2016'da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği'ne tekrar atanan Prof. Rengim Gökmen, bu görevin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı´nda öğretim üyesidir.