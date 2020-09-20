Maersk Mersin’den yeni bir sefere başlayacağını duyurdu

Dünyanın en büyük konteyner operatörlerinden Maersk, Türkiye seferlerine ağırlık verme kararı aldı ve Mersin’den yeni bir sefere başlayacağını duyurdu.

Avrupa / Akdeniz - Ortadoğu ve Hint Yarımadası hizmetlerinde iyileştirmeler yapmayı hedefleyen kuruluş, ME3 ihracat hizmetinin yakında Mersin'e de uğrak yapacağını müjdeledi.

Türk ihracatçı ve ithalatçıların tedarik zincirilerine esneklik ve çeviklik katmalarına yardımcı olacak güvenilir bir ağ oluşturma arzusunda olan kuruluş, Mersin'deki ilk ME3 seferi nin 23 Eylül'de Maersk Kithira gemisi ile yapılacağını açıkladı.

KAYNAK: KAPTAN HABER AJANSI