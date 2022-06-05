Maduro duyurdu: ABD'den sürpriz petrol adımı!

Arjantin'in "Radiofonica" isimli radyosuna konuşan Maduro, ABD tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini ve bunun anlamlı olduğunu belirtti.

ABD'nin hafif ama önemli adımlar attığını belirten Maduro, "Amerika Birleşik Devletleri, (ABD'li) Chevron'a, (İtalyan) Eni'ye ve (İspanyol) Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, hafif ama önemli adımlardır." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, iktidar ile muhalefet arasında Ekim 2021'de kesilen diyalog müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik için bu adımları attığı değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD'nin Venezuela'yı Amerikalılar Zirvesi'ne davet etmemesine değinen Maduro, "Latin Amerika ve Karayipler'in sesinin, Amerikalılar toplantısına götürülmesi bence iyi görünüyor. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in sesinde iyi temsil edileceğiz." dedi.

Maduro, Venezuela'nın dışlanmasının ABD'li yöneticilerinden korkusundan kaynaklandığını vurgulayarak, "Washington'da ne yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'nın sesi, Küba'nın sesi ve Nikaragua'nın sesi, Los Angeles'e ulaşacak ve bizim sesimiz orada olacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'taki açıklamasında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıklarını gerekçe göstererek, bu ülkeleri Amerikalılar Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini duyurmuştu.