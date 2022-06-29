Madrid zirvesi dünya basınında: Erdoğan'ın zaferi!

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, New York Times ve Washington Post, imzalanan muhtırayı okuyucularına flaş gelişme olarak duyurdu ve ana sayfalarında bu habere yer verdi.

Washington Post, flaşında, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını bırakarak, ittifakın genişlemesinin önündeki yolu açtı." ifadesine yer verdi. Haber metninde ise söz konusu anlaşmanın Ukrayna savaşının ardından daha da önem kazandığına işaret edildi.

New York Times, flaşında, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik vetosunu kaldırarak bu ülkelerin, NATO üyeliklerinin önündeki diplomatik engeli kaldırdı." ifadesini kullandı.

Haberde, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine destek vermeyeceği açıklaması öne çıkarılarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımının önemi vurgulandı.

CNN de flaşında, "Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekleyeceğini duyurdu." ifadesine yer verdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün yapılacak ikili görüşme de anımsatıldı.

Fox News ise haberini "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına itirazını kaldırıyor." başlığıyla verirken söz konusu muhtıra, "önemli ilerleme" olarak nitelendirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in huzurunda gerçekleşmişti.

"Erdoğan'ın zaferi"

İngiliz dergisi The Economist ise; Türkiye'nin vetoyu kaldırması ve karşılığına taahütler almasıyla sonuçlanan anlaşmayı "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

Analizin bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu geçmişine gönderme yapılarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı uluslararası siyasette istediğini alabilmek için profesyonel faul yapmaktan kaçınmıyor. Geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine çelme takma girişimi de üstelik de Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken, korkutucu olduğu kadar etkiliydi" denildi.