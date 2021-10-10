Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum

Jimmy Fallon'ın sunduğu "The Tonight Show"' programına katılan Madonna, sinema kariyerinde dönüm noktası olabilecek teklifleri reddetmekten duyduğu pişmanlığı vurgularken, "Kendimi öldürmek istedim" ifadesini kullandı.

Kedi kadın Madonna

Madonna, çekimlerine 1992 yılında başlanan ve dünya çapında büyük beğeni kazanan, Batman serilerinin başlangıç filmi olarak kabul edilen Batman Returns (Batman Dönüyor) filminde "kedi kadın" rolünü reddettiğini açıkladı. Madonna'nın reddettiği rolü ABD'li aktris Michelle Marie Pfeiffer canlandırmıştı.

Trinity Madonna mı olacaktı?

Independent Türkçe'nin haberine göre, Madonna'yı asıl kahreden konu Matrix... Ünlü pop ikonu Madonna, Jimmy Fallon'a yaşadığı büyük pişmanlığı aktarırken, "Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım. Bu epey şiddetliydi… Ayrıca Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri. İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor." ifadelerini kullandı. Madonna'ya Matrix'de hangi rolün teklif edildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı "Trinity" karakteri olası görülüyor.