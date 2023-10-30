Madeni 5 TL basımda!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra parası olarak basılan madeni 5 TL'ler tedavüle girmeye başladı.

Madeni 5 TL, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milyon adet basılacak.

Paranın ön yüzünde "Türkiye Yüzyılı" logosu ve arka yüzünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı portresi kullanıldı.

Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.