Mac’ta kötü amaçlı yazılım alarmı

Apple, tarihteki en yüksek rakamlı Mac bilgisayar satışlarına ulaşırken, Yazılım Mühendisliği Başkanı Craig Federighi, siber saldırıların da arttığını belirtti.

Dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alan Epic Games'in Apple'a açtığı dava ABD'nin Kaliforniya mahkemesinde görülürken Craig Federighi savunmasında "Bugün, Mac'te kabul edilebilir bulmadığımız bir seviyede kötü amaçlı yazılım var" itirafında bulundu.

Federighi, Mac'lerin hala PC'lerden daha güvenli olduğuna inandığını söylese de Mac'in iPhone'lardan, iPad'lerden ve Apple'ın diğer cihazlarından çok daha büyük bir kötü amaçlı yazılım sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkça belirtti.

Federighi, Apple'ın her hafta kendi başına veya üçüncü tarafların yardımıyla birkaç kötü amaçlı yazılım tanımladığını ve bunları müşterilerin bilgisayarlarından otomatik olarak kaldırmak için yerleşik sistemleri kullandığını da sözlerine ekledi.

Federighi, geçen Mayıs ayından bu yana 130 çeşit kötü amaçlı yazılım olduğunu ve bunlardan birinin yalnızca 300 bin sistemi etkilediğini söyledi.

Ancak yine de kötü amaçlı yazılım, Apple keşfetmeden önce yüz binlerce bilgisayara bulaşabilir.

Siber saldırılar artan bir sorun

Kötü amaçlı yazılım giderek artan bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Siber güvenlik şirketi Malwarebytes, geçtiğimiz yıl Mac'lerde tespit edilen kötü amaçlı yazılım miktarının ilk kez PC'lerde olduğundan daha fazla olduğunu yazmıştı.

Bilgisayar korsanları, Colonial Pipeline'ı sistemlerine yeniden erişimi yeniden kazanmak için 4,4 milyon dolardan fazla fidye ödemek zorunda bırakmıştı.

Mac bilgisayarlara yönelik artan saldırıların ortasında Apple, güvenliğini düzenli olarak artırıyor.

Şirket, MacOS yazılım güncellemelerine rutin olarak yeni güvenlik özellikleri ekliyor.

Şirket Haziran ayındaki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında bu özellikleri duyuracak.