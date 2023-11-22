Maçta kazanan çıkmadı: Milli Takım lider bitirdi!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 8. ve son maçında, A Milli Takımımız deplasmanda Galler'e konuk oldu. Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Galler'in golünü 7. dakikada Neco Williams atarken Milli Takımımızın golünü 70. dakikada Yusuf Yazıcı penaltıdan kaydetti.

Daha önce Türkiye'den kendi evinde gol yemeyen Galler Milli Takmı, EURO 2024'e 12 puanla veda ederken, Milli Takımımız bu sonucun ardından puanını 17'ye yükselterek grubu lider tamamladı.

Ermenistan'ı 1-0 mağlup eden Hırvatistan ise 16 puana yükseldi ve elemeleri 2. sırada tamamlayarak gruptan çıkma hakkı kazandı.