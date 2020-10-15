Macron'un şovu kursağında kaldı: "Benim adım Sophie değil Meryem"

Macron, 'Hoşgeldin Sophie' sözüne karşılık Petronin 'Benim adım Sophie değil Meryem' karşılığını alınca apar topar havalimanını terk etti.

Fransız aktvist Sophie Petronin, Mali'nin kuzeyinde yer alan Gao bölgesinde çocuklara yardım amaçlı bir kuruluşu yönettiği sırada 2016 yılında kaçırılmıştı. Dört yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuşan 75 yaşındaki Petronin'i havalimanında Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıladı.

Fakat Macron'u şok eden bir gelişme yaşandı. "Hoşgeldin Sophie" sözüne karşılık "Benim adım Sophie değil Meryem" karşılığını aldı. Petronin'in Müslüman olduğunu öğrenen Macron planladığı basın toplantısını iptal etti ve havaalanını terk etti.

10 MİLYON EURO ÖDEDİ

Petronin yaptığı ilk açıklamada, "Mali için dua edeceğim, Allah'ın merhameti ve rahmeti için yakaracağım çünkü Müslümanım. Siz bana Sophie diyorsunuz ama karşınızda Meryem var" şeklinde konuştu.

Fransız aktivist ayrıca, en yakın zamanda kaçırıldığı Gao'ya tekrar dönmek istediğini belirtti. Fransız cumhurbaşkanın ise Sophie Petronin'in serbest kalması için 10 milyon euro ödediği ve 200 tutukluyu serbest bıraktığı iddia edildi.

SON FRANSIZ REHİNE

Yetersiz beslenme alanında çalışan bir sağlıkçı olan Petronin, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentine ilk kez 1996'da gitmiş, 2001'de ise yerleşik hayata geçmişti. Petronin, 2012'de de Gao'nun aşırıcı grupların kontrolüne geçmesiyle kaçırılma tehlikesi yaşamış, Fransa'da bir süre kaldıktan sonra tekrar bölgeye dönmüştü.

Gao'da tekrar faaliyetlerine başlayan Petronin, 24 Aralık 2016'da kaçırılmış ancak bir süre olayı kimse üstlenmemişti. Terör örgütü El Kaide bağlantılı bir grup tarafından 2017 Temmuz'da paylaşılan bir videoda, Mali ve Burkina Faso'da kaçırılan 6 yabancı ülke vatandaşı arasında Petronin'in olduğu da görülmüştü.

Aynı terör örgütü tarafından 2018 Mart ve Haziran'da paylaşılan videolarda da görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yardım istemişti. Petronin, dünyada esir tutulan son Fransız rehine olarak biliniyordu.