Macron'un koronavirüs suçlaması Paris ile Londra'yı karşı karşıya getirdi

İngiltere ile Fransa arasında koronavirüs varyantı nedeniyle ipler gerildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, virüsün mutasyonlu türlerinin ülkesinde ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu belirtmiş, salgının üçüncü dalgasına karşı yeni tedbirleri devreye almak zorunda kalmıştı.

PARİS İLE LONDRA ARASINDA VİRÜS GERİLİMİ

Kameraların karşısına geçen Macron, İngiltere'nin Kent bölgesinde ortaya çıkan varyantın ülkesindeki direnci kırdığı gerekçesiyle Londra yönetimini suçladı.

Emmanuel Macron, "tehlikeli" olarak nitelendirdiği varyantın Fransa'daki tüm bölgelere büyük zarar verdiğini savundu.

"VARYANT, İNGİLİZ KOMŞULARIMIZDA TESPİT EDİLDİ"

Macron, "Son haftalarda yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bir tarafta bizi krizden kurtarabileceğini umduğumuz aşıların yayılması. Diğer tarafta ise yeni bir varyantın Avrupa çapında yayılması." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınından Daily Express'in aktardığına göre, Fransız cumhurbaşkanı, söz konusu mutasyonlu virüsle ilgili olarak açıklamasını, "Varyant, geçen yılın sonunda ilk kez İngiliz komşularımızda tespit edildi. Bir ölçüde, salgın içinde salgına yol açtı, ki bu geçen bahardan daha büyük." şeklinde sürdürdü.

"SADECE BULAŞICI DEĞİL, AYNI ZAMANDA ÖLDÜRÜCÜ"

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün daha tehlikeli olduğunu belirten Emmanuel Macron, "Bu yüzden virüs sadece daha bulaşıcı değil, aynı zamanda öldürücü de olabilir." diye konuştu.

Macron, söz konusu virüs nedeniyle daha kötü bir duruma düştükleri imasında bulunarak, yoğun bakım servislerinin artık sadece sağlıklı insanlarla ilgilenmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Fransa'daki yoğun bakım servisleriyle ilgili bilgi veren Macron, "Bugün yoğun bakımda olan hastaların yüzde 44'ü 65 yaşın altında." dedi.

VAKALAR YÜZDE 55 ARTTI, YENİ TEDBİRLER DEVREDE

Paris yönetimi, son iki hafta içinde vakaların yüzde 55 oranında artması nedeniyle yeni tedbirleri devreye aldı. Bu kapsamda parklarda ve diğer kamuya açık alanlarda alkollü içeceklerin tüketilmesi yasaklandı.

İnsanlar, evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecekken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getirilecek.

Fransızlara evden çalışmaları da teşvik ediliyor. Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatılacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan'da eğitime başlayacak. Ortaokul ve liselerde ise 26 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim verilecek. Mayıs ortasından itibaren de bazı kültürel yerler hizmet vermeye başlayacak.

SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Fransa, vaka sayısı bakımından ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından dördüncü sırada bulunuyor. Avrupa ülkesinde şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 4 milyon 695 bin 82 vaka ve 95 bin 976 ölüm yaşandı.