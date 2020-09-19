Macron'dan Türkçe paylaşım: İyi niyetli diyaloğu tekrar açalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabı üzerinden Doğu Akdeniz'de yaşanan krize yönelik Türkçe paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE'YE NET BİR MESAJ GÖNDERDİK"

Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.