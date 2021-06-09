Macron, uğradığı tokatlı saldırı sonrası konuştu

Macron, yerel Dauphine Libere gazetesine verdiği demeçte, uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her şeyin yolunda olduğunu ve bu olayın münferit bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, bu olayın çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren konuların önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

Macron, "Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım. Makamlar, hangisi olursa olsun, bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı." ifadesini kullandı.

Fransa'da ifade ve oy özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Macron, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." yorumunda bulundu.

Macron, Fransız halkının "cumhuriyetçi" olduğunu ve büyük bölümünün ülkenin sorunlarıyla ilgilendiğini, bu nedenle bu münferit olayın ve aşırı şiddet yanlısı kişilerin kamu tartışmalarını ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Olayın kendisini etkilemediğini ve endişelendirmediğini ifade eden Macron, çalışmalarını sürdüreceği sözlerini ekledi.

SALDIRGAN DÖVÜŞ USTASI ÇIKTI

Fransız basını, saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazdı.

Saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği belirtildi.

Valence savcılığı, adı Damien T. olarak açıklanan 28 yaşındaki saldırgan ile onunla birlikte gözaltına alınan arkadaşının sabıka kaydının olmadığını açıkladı.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.