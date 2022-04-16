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Macron: Soykırımı siyasiler değil hukukçular tanımlamalı

Putin Ukrayna'da soykırım yapıyor mu? Bu soru Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soruldu. Macron, soruyu "Soykırım sözcüğü politikacılar tarafından değil, hukukçular tarafından nitelenmelidir" diye yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da soykırımla suçlaması ile başlayan tartışma sürüyor.

Tartışmayla ilgili ilk açıklama İngiltere Başbakanı Johnson'dan gelmişti. Biden'ın sözlerine temkinli yaklaşan Johnson, yaşananların soykırımdan çok da uzak görünmediğini ifade etmişti.

Macron'a "soykırım" soruldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a da "soykırım" ifadesi ile ilgili görüşü soruldu.

Macron, yalnızca bir mahkemenin böyle bir tanımlama yapabileceğini belirtti.
Bu tanımlamayı politikacıların yapamayacağı söyledi.

Macron 1915 için "soykırım" demişti

Ukrayna'da yaşananlara soykırım demekten çekinen Macron, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili farklı bir tavır takınmıştı.

2019'da Fransa'da 24 Nisan'ı sözde "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etmişti.

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