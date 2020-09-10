Macron: "Sorunumuz Erdoğan hükümetiyle"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da olduğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu'na üye ülkelerin devlet başkanlarıyla Korsika Adası'nda bugün bir araya geldi. Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında Doğu Akdeniz ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ancak Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki gibi hareket etmediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de Libya'ya giden Türk kargo gemisini aramak isteyen Fransız fırkateynin Türk savaş gemilerinin engeline takılması olayını hatırlatan Macron, Türkiye'nin bölgedeki davranışlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Macron ayrıca, kamuya yaptığı açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yüz yüze görüşmelerinde söylediğini belirterek Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye karşı açık olması gerektiğini dile getirdi.

Macron sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Yunanistan'ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle de kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Aynı zamanda büyük bir devlete yakışmayacak provokasyonlar söz konusu. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız."