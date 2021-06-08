Macron bir anda suratına tokat yedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada, bir vatandaşın tokatlı saldırısına uğradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada, bir vatandaşın yanına gitti.
O şahıs, Macron'a tokat attı.
Macron'un korumaları olaya müdahale ederek, Fransa Cumhurbaşkanını bölgeden uzaklaştırdı.
BFMTV'de yer alan bilgilere göre; Macron'a saldıran kişi anında gözaltına alındı.
Le MOnde'un haberinde Macron'a tokat atan kişinin, saldırı sırasında "Kahrolsun Macronculuk" dediği belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atıldı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 8, 2021
🔹Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ülkenin güneyindeki Tain beldesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Macron’a tokat attı.
🔹Macron’un korumaları kişiye müdahale etti.
-@AlexpLille - pic.twitter.com/I9wDmV8EMy
Yorumlar