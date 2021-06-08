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Macron bir anda suratına tokat yedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada, bir vatandaşın tokatlı saldırısına uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusunda yer alan Drôme'yi ziyaret ettiği sırada, bir vatandaşın yanına gitti.

O şahıs, Macron'a tokat attı.

Macron'un korumaları olaya müdahale ederek, Fransa Cumhurbaşkanını bölgeden uzaklaştırdı.

BFMTV'de yer alan bilgilere göre; Macron'a saldıran kişi anında gözaltına alındı.

Le MOnde'un haberinde Macron'a tokat atan kişinin, saldırı sırasında "Kahrolsun Macronculuk" dediği belirtildi.

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