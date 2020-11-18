Macron basın özgürlüğünü rafa kaldırdı

Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi.

Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.

Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

POLİS GAZETECİLERE ACIMADI

Gösteriler esnasında görevini yapan bir foto muhabiri Fransız polisinin hışmına uğradı. 18 yaşında olan Hannah Neslon isimli foto muhabiri, orantısız polis şiddetini görüntülerken polislerin hedefi haline geldi. Polis şiddetine maruz kalan Nelson'un yerlerde sürüklendiği o anları meslektaşları kayıt altına aldı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Nelson'un çektiği fotoğraflara da el konuldu.