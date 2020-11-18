Macron basın özgürlüğünü rafa kaldırdı
Fransız polisi genel güvenlik yasasını protesto eden göstericilere sert müdahalede bulunurken, protestoları görüntüleyen basın mensuplarını yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısına karşı gösterileri düzenlendi.
Yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandığı saatlere yakın binlerce kişi parlamento binası yakınındaki Saint-Germain bulvarında toplanarak tasarıyı protesto etti.
Aralarında hukukçu, basın mensupları ve sarı yeleklilerin de bulunduğu göstericiler ile Fransız polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis kalabalığa gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
POLİS GAZETECİLERE ACIMADI
Gösteriler esnasında görevini yapan bir foto muhabiri Fransız polisinin hışmına uğradı. 18 yaşında olan Hannah Neslon isimli foto muhabiri, orantısız polis şiddetini görüntülerken polislerin hedefi haline geldi. Polis şiddetine maruz kalan Nelson'un yerlerde sürüklendiği o anları meslektaşları kayıt altına aldı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Nelson'un çektiği fotoğraflara da el konuldu.
Fransa'da basın özgürlüğü: 18 yaşındaki gazeteciye ters kelepçeyle gözaltı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 18, 2020
🔹Cumhurbaşkanı Macron'a ve hükümete yönelik Paris'teki protestoları görüntüleyen foto muhabiri, gazeteci Hannah Nelson kelepçelenip gözaltına alındı.
🔹Yeni çıkacak güvenlik yasası protesto edildi. pic.twitter.com/Leu3EPmmhk
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