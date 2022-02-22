AjansHaber.com.tr Dünya Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım uygulamasını istedi

Macron, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım kararı almasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.

Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Binlerce yerli kadın zorla kısırlaştırılmış
Bill Gates ağzını hayra açmadı
Büyük Rönesans Barajı'nda elektrik üretimi başladı
FETÖ’cülerin cezaevinde öldü yalanı
Bölge savcısından şoke eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidecek
Biden'dan Putin'e şartlı evet