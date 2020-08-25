AjansHaber.com.tr Spor TFF: Maçlar seyircili oynanacak

Maçlar seyircili oynanacak mı? TFF kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.

B TAKIMLAR LİGİ KURULACAK

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

Çok Okunan Haberler
Formula 1 yeniden İstanbul'da!
"Totemim yok dua ediyorum"
BJK'nin Avrupa'da 223. maçı
GS Coulibaly ile anlaştı
MHK'nin yeni başkanı Tatlı!
Demirkol BeIN'den ayrıldı
Gustova'dan transfer mesajı