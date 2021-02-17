Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulunuyor. Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Hamit Altıntop, yönetici olarak Türk futboluna çok faydası olacaktır. Çalışmalarına devam ediyor. Profesyonel kadroda bir değişiklik olmayacak. Aldığımız kararlar neticesinde rahatsız olmuş camialar var, taraftar var. Biz bunlara tweetlere, Instagram'a bakmıyoruz. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz.

Süper Lig 42 haftalı bir lig. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig oldu. Sezona başlarken birçok kişi tarafından "bu sezon olmaz" gibi negatif söylemler oldu. Lig takvimini ilan ettik, sezona başladık. 17 hafta kaldı. 28 yılda bir rastladığımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor rekabeti var.

Hedefimiz kalan 17 haftayı sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Bu şartlarda bu ligi tamamlamak çok zor. Futbolcularda talimatlarımıza uydular. Kadroları genişlettik. Bütün futbol camiasına teşekkür ediyorum. Bu hafta meteoroloji ile işbirliği yaptık ve Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını erken saate aldık.

Şampiyonlar Ligi finalini seyirci oynamak için uğraşıyoruz. Olimpiyat Stadı'mız iyi değil, çok iyi durumda. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimleri seçtik ve getirdik. Biz Hollanda maçını Galatasaray'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz. Sahada önemli olan drenajların ve bakımların düzenli olması lazım. Drenaj sistemi nedir? Kar yağdığında karın eriyip su hale gelmesinden sonra drenaj sisteminin bu suyu çekmesi lazım.

Her statta yapılabilir. Ama hem bütçe lazım, proje hazırlamak lazım, yetkili insanların bu işi yapması lazım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil ama bizden yardım istenirse yardım ederiz.

1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler.

Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Oraya baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik.