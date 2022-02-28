Macaristan, Ukrayna'ya silah ve asker yollamayacak

Başbakan Orban, yaptığı açıklamada, hükümetinin savaşa müdahil olmak istemediğini, Ukrayna'da yaşayan Macarların güvenliğini tehlikeye atmamak için çeşitli kararlar aldıklarını belirtti.

Ülkesinin bölgeye silah ve asker yollamayacağını aktaran Orban, Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatına da izin vermeyeceklerini ifade etti.

Orban, Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul edeceklerini ve insani yardım sağlayacaklarını sözlerine ekledi.