Macaristan, topraklarından "ölümcül" silahların geçişine izin vermeyecek

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla, ülkede temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Başkent Priştine'de heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Szijjarto, Macar halkının savaş istemediğini, komşuları ve bölgede barış istediğini belirtti.

Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) misyonu kapsamında yüzlerce Macar askerin Kosova'da görev yaptığını hatırlatan Szijjarto, "Macaristan, Ukrayna'ya asker ve silah göndermeyecek, çünkü bu savaşa hiç dahil olmak istemiyoruz. Bugün başka bir karar daha aldık. Macaristan topraklarından ölümcül silahların geçişine izin vermeyeceğiz. Bu karar ülkenin güvenliğini garanti altına almak için alınan bir karar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki en büyük varlığın barış olduğunu ve tüm hükümetlerin barışı korumak ve vatandaşlarının güvenlik içinde yaşamasını sağlamak için her şeyi yapmaları gerektiğini vurgulayan Szijjarto, bunun için Macaristan'ın komşularına ve bölgeye barış sunmayı garanti etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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Gërvalla da mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmeler de dahil birçok konuyu açıkça konuştuklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin yanı sıra Szijjarto ile ortak komşuları olan Sırbistan hakkında konuştuklarını söyleyen Gërvalla, AB ve NATO üyesi ve Sırbistan'ın dost ülkesi olan Macaristan'dan Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik çok agresif yaklaşımını değiştirmek için daha somut bir şekilde taahhütte bulunmasını istedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu Sırbistan ile Kosova arasındaki durum ile karşılaştıran Gërvalla, "(Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yla olduğu gibi, (Sırbistan Cumhurbaşkanı) Aleksandar Vucic de Kosova'nın var olma hakkını inkar ediyor. Putin'in Ukrayna'da olduğu gibi, Vucic de tarihi gerçekleri manipüle ediyor ve Kosova'ya Sırbistan'ın kalıcı bir parçası diyor. Putin'in Ukrayna'da olduğu gibi, Vucic yalan söylüyor ve Kosova'daki Sırplara karşı suçlar işlendiğini iddia ediyor." diye konuştu.

Vucic'in açık tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Gërvalla, Kosova'nın güvenliğinin başta ABD olmak üzere ortaklarının odağında olduğunu ve "Kosova'nın güvende olduğunu ve her gün böyle kalması için çalıştıklarını" kaydetti.

Gërvalla, Macar mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin Türkiye ziyaretine eşlik edeceğini aktardı.