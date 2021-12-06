Macaristan Teknik Diretörü Marco Rossi açıkladı: Atilla Szalai'nin Chelsea transferi bitti

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin İngiltere'nin Chelsea takımına transfer olacağı bir süredir Türk ve İngiliz basınında yoğun şekilde konuşuluyordu.

Macar futbolcunun bu transferi Macaristan Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Marco Rossi tarafından da doğrulandı.

İtalyan medya kuruluşu Calciomercato'ya konuşan Marco Rossi, "Takımınızda Serie A'ya uygun bir futbolcu var mı" sorusu üzerine "Tek bir oyuncu söylemek zor ama şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'yi çok iyi görüyorum ancak zannedersem Chelsea'ye transfer olacak" diyerek cevap verdi.

Szalai'yi İspanyol kulüplerinin de istediğini dile getiren Rossi, "Açıkçası Szalai İspanya'daki önemli kulüpler tarafından da takip edildi ancak görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitmiş durumda. İtalyan futbolu için de harika bir oyuncu olurdu." dedi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşmaya imza atan Attila Szalai'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yazında bitiyor.

"20 MİLYON AVRO'NUN ALTI KONUŞULAMAZ BİLE"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise katıldığı bir televizyon programında Attila Szalai'nin bonservisine ilişkin, "20 milyon Avro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.