Macaristan Başbakanı Orban: "Macaristan, savaşın dışında kalacak"

Başbakan Orban, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekonomik yılının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu değiştirmediği için baskıya uğradığını ama hükümetinin söz konusu baskılara boyun eğmeyecek kadar güçlü olduğunu söyledi.

Orban, "Macaristan, Rusya-Ukrayna savaşının dışında kalacak ve çıkarlarımıza zarar veren yaptırımları başarıyla veto etmeye devam edecek." dedi.

Başbakan Orban, geçmişte Avrupa'nın güç yapısının Rusya'dan gelen ucuz enerji ve hammadde ile gelişmiş modern teknolojisine dayandığını ama bu durumun Rusya-Ukrayna savaşıyla değişerek Avrupa ekonomisinin Rusya ekonomisinden koparıldığını söyledi.

Amerika'nın, Avrupa ekonomisini Çin ekonomisinden koparmaya çalışması durumunda Almanya ekonomisinin bile bundan etkileneceğini kaydeden Orban, "Bu nedenle Macar dış ve ekonomi politikası, önümüzdeki 10-15 yıl içinde Rusya ile nasıl bir ilişki kurup sürdürebileceğini düşünmeli." ifadesini kullandı.

Ülkesinin gelecek 1-2 yıl içinde 500 bin yeni iş gücüne ihtiyaç duyacağını ifade eden Orban, iş arayan Macarların istihdamından sonra yabancıların da istihdamına izin vereceklerini söyledi.

Orban, Avrupa'da 2035 sonrası sadece elektrikli araçların üretilebileceğini, Macaristan'da şu an 300 bin ailenin otomotiv endüstrisinden geçimini sağladığını ve bunun devam etmesi için gerekli reformları yapacaklarını kaydetti.

Macaristan'da otomobil batarya fabrikalarının kurulması gerektiğine de dikkati çeken Orban, ülkede, tüm endüstriyel yatırım izinlerinin Almanya'dan bile daha katı güvenlik standartlarına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Macaristan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden farklı tutum sergiliyor.

Macar hükümeti, Ukrayna'ya insani yardım yaparken Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılmasına izin vermiyor.