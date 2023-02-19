Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemiyoruz

Başkent Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Savaş nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, çocukların yetim kaldığını ve bu acılara sadece ateşkes ile son verilebileceğini ifade etti.

Orban, kendilerinin de Rusya'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmasını istemediklerini, bu yüzden Rusya ile Macaristan arasında egemen Ukrayna'nın varlığını desteklediklerini belirtti.

Orban ayrıca, "NATO bir savunma ittifakı, savaş ittifakı değil. NATO üyeliği ortak savunmanın ötesinde hiçbir yükümlük getirmiyor. Üye ülkeler bir tür ortak savaş hedefi için birbirlerinden üçüncü bir ülkeye birlikte saldırmasını bekleyemez." diye konuştu.

Orban, AB'nin savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da tepki göstererek, yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükseldiğini savundu.

Ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yaptığını ama Rusya ile de ilişkileri koparmadığını ifade eden Orban, Macaristan'ın, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji konusunda Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını desteklemediğini söyledi.