Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar yeni golcüsü Mustafa Muhammed'in 2 golüyle coştu. Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45. dakikalarda Mustafa Muhammed attı. Emre Kılınç'ın 65. dakikada attığı gol ise öncesinde Henry Onyekuru'nun elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray, BB Erzurumspor'a karşı oynadığı 4 maçı da kaybetmedi ve bu sonuçla birlikte rakibine karşı 3. galibiyetini elde etti.

Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, puanını 57'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. BB Erzurumspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 25 puanda kaldı.

FATİH TERİM KAZANAN 11'İ BOZMADI

Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.

Ligde haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda küme düşme hattında uzaklaşmak isteyen Erzurum temsilcisini ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürdüğü kadroda 26. haftada 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli yer aldı.

MESUT BAKKAL'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya tecrübeli teknik adam takımını, Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Leo Schwechlen, Manuel Da Costa, Adolphe Teikeu, Bohdan Butko, Cenk Ahmet Alkılıç, Johanna Omolo, Rahman Buğra Çağıran, Aatıf Chahechouhe, Osman Çelik, Ricardo Gomes 11'i ile çıkardı. Mavi-beyazlı takımın yedek kulübesinde Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Elbasan Rashani, Brahim Darri, Mustafa El Kabir, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Zakarya Bergdich, Arvydas Novikovas, Emrah Başsan yer aldı.

Erzurum temsilcisinde Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan kaleci Jakub Szumski kırmızı kart cezası, orta saha oyuncusu Petrus Boumal ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Mavi-beyazlılarda Novikovas ile Mehmet Murat da yedeğe çekildi.

Bu oyuncuların yerine Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Rahman Buğra ve Osman Çelik forma giydi.

FALCAO 2, FEGHOULI 1 AY SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.

MUSLERA, 300. LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği müsabakada 300. Süper Lig maçına çıktı. Lig tarihinde bir takımda üst üste 10 sezon forma giyen ilk yabancı oyuncu ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanlarını da elinde bulunduran Muslera'ya teknik direktör Fatih Terim tarafından plaket verildi.

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

1' Maç başladı.

3' Galatasaray baskıyla başladı. Sağ kanattan gelen Yedlin'in ortasında top auta çıktı.

15' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Yedlin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.

19' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada Gomes'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

22' Galatasaray'da Etebo, Gomes'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

24' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta Da Costa'nın vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.

GOL! 37' Galatasaray öne geçti! Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ'dan seken topu Mohamed penaltı noktasında önünde buldu. Mısırlı oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu.

41' Direkten döndü! Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Arda'nın şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL! 45'Luyindama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Muhammed'in sert şutunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-0 Erzurumspor

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı.

48' Erzurumspor'da Teikeu, Fernandes'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

60' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sol kanattan yapılan atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Rashani ceza alanına girdi ve sağındaki Gomes'e bıraktı ancak top onun gerisinde kalınca auta gitti.

65' Galatasray farkı 3'e çıkardı. Arda'nın pasında ceza yayında topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol, pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

72' Galatasaray'da Etebo yerini Taylan'a bıraktı.

74' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Aatif'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera izin vermedi.

79' Galatasaray'da Muhammed, Da Costa'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

82' Galatasaray'da Arda Turan yerini Babel'e bıraktı.

86' Galatasaray'da Muhammed yerini Falcao'ya bıraktı.

90+3 Gelişen ani Erzurumspor atağında El-Kebir Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın çıkardığı top sonrasında, oyun ofsayt kararı ile durdu.