Maç günleri oruç tuttuğu halde şova devam ediyor!

Real Madrid'in 35 yaşındaki golcüsü Karim Benzema gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 2 Nisan'da ligde oynadıkları Valladolid karşılaşmasında 7 dakikada hat-trick yapan tecrübeli forvet, İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'ya karşı deplasmanda oynadıkları yarı final maçında yine 3 gol attı.

3 günde 6 gol kaydetti

Fransız futbolcu, Ramazan ayında 3 gün içinde çıktığı iki maçta 6 gole imza attı. "Oruç tutmayı asla bırakmam. Hayatımın bir parçası" diyen Benzema, yapılan eleştirilere performansıyla yanıt verdi.

1 bardak süt ve 3 tane hurma

Ballon d'Or' ödülünün son sahibi olan yıldız forvet, 1 bardak süt ve 3 hurma ile oruca başladığını açıklamıştı. Benzema, 2017'de İstanbul Fatih'te sokakta düzenlenen iftar organizasyonuna katılmıştı.