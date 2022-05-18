Maaşlar en az yüzde 38 zamlanacak!
Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı alacak. İşte zamlı maaşlarla birlikte beklenen rakamlara göre hesaplanan yeni ödeme tutarları...
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.
Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.
4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.
En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak