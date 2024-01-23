Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri için tarih verdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 milyon 281 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye de 992,9 milyon lira ek ödeme yapılacak.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.
Buna göre;
A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.
Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL’dir.