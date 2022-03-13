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Ukrayna: Lviv'deki saldırıda 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti.

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

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