Lüks villada dehşet anları!

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki Mısırlı iş adamına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

Villa alevler içinde kalırken iş adamı Ahmet Omar ile yanındaki Rus Irina Rodenkov çareyi balkona kaçmakta buldu. Alevler ve dumanlar yükselirken Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı.

Lüks villada dehşet anlar



🔹Büyükçekmece Mısırlı iş adamına ait villada elektrik kontağından yangın çıktı.

🔹Yangın esnasında alevlerden kaçmak isteyen kadının dakikalarca balkondan sarktığı ve sonrasında atladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/usciMlRExn — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 31, 2021

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İş adamı Ahmet Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu. Omar ve Rodenkov'un yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; yangında en üst katta mahsur kalan genç kadının, atlamak için balkondaki korkuluklarda asılması ve iş adamının balkonda mahsur kalıp, dumanların arasında kaybolduğu anlar yer aldı. Kadının yardım çığlıkları atarken çevredekilerin ise "Atlama" dediği duyuluyor.