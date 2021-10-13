Lukaşenko karşıtı "Uçan Leylekler" Drone ile polis binasına saldırı düzenledi.

Belaruslu siber aktivistler, geçen ay drone saldırısıyla kuzeydoğu Minsk'te bir çevik kuvvet polis binasını hedef aldıklarını duyurdu.

Belarus'lu "Hacktivistler"

Ülkedeki tartışmalı seçimlerin ardından geçen yıl 13 Kasım'da kurulan Busly Latsyats (Uçan Leylekler), 25 Eylül'de Belarus kolluk kuvveti olan OMON tarafından kullanılan bir üsse 10 litre "yanıcı bir karışım" bırakmak için drone kullandığını kaydetti.

Belarus Siber Partizanları da bu yılın temmuz ayında, İçişleri Bakanlığı'nın bilgisayar sistemini hacklediğini söylemişti.

Olayın görüntülerinde, yerleşkenin bir kısmından çıkan yüksek sesli patlamalar yer alıyor. Bina, Minsk'in Uruch'ye semtinde, birçok OMON subayı ve ailelerinin ikamet ettiği bilinen bir bölge.

Busly Latsyats'ın bir sözcüsü Euronews'e verdiği demeçte, hasarın boyutunu veya herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığını açıklayamayacaklarını belirtti.

Şiddet içermeyen yöntemler kullandıklarını vurgulayan sözcü, "Kasım ayından bu yana her operasyonumuzla etki seviyesini yükselttik. Sadece şiddet içermeyen yöntemler kullanıyoruz ve hepsinin başarılı olduğunu kanıtlıyoruz. Farklı türde fiziksel darbe operasyonlarımız var ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. İşbirlikçilerin özel mülkiyetine, rejim altyapısına, demiryolu altyapısına vb. odaklanıyoruz.” diye konuştu.