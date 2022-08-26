Lukaşenko: Belarus savaş uçakları nükleer silah taşıyabilir hale getirildi

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Belarus savaş uçaklarının modernize edilmesi için bu hareket üzerinde anlaştığını söyledi. Rusya, özel askeri operasyon olarak tanımladığı işgalde Belarus topraklarını da kullanıyor.

Belarus'un henüz nükleer silahı bulunmuyor. Belta haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko bu silahların Moskova'dan ne şekilde taşınacağına dair ayrıntı vermedi.

Ajansa göre Lukaşenko, bir NATO üyesi olan komşu Polonya'nın "gelecekte potansiyel bir tehdit" olabileceğinden bahsetti ve Varşova'daki siyasetçilerin aksine, Polonya ordusunun Minsk'in bir gerginlik durumunda nasıl tepki vereceğini anladığını söyledi.

"Gerginliği tırmandıran derhal yanıtını alır"

Lukaşenko, genel olarak Batı'dan gelecek potansiyel bir tehdide yönelik açıklamalarında "Onlar (Batı) eğer gerilimi tırmandırmayı seçerse, hiçbir helikopter ya da uçak onları kurtaramayacağını anlamalılar" dedi.

Belarus savaş uçaklarının nükleer silah taşıyacak hale getirilmesi konusunda "Herşey hazır" dediği aktarılan Lukaşenko "Belarus'la gerginliği tırmandırmak iyi bir fikir değil çünkü bu Belarus ve Rusya ile gerginliğin tırmandırılmasıdır ki, onun nükleer silahı var. Eğer sorun yaratırsanız, derhal yanıt gelir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ay başında yaptığı bir açıklamada nükleer bir savaşta kazanan olamayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini söylemişti.

Putin "Kim bize engel olmaya çalışırsa bilsin ki Rusya'dan yanıtını hemen alacaktır ve bu, tarihinizde hiç karşılaşmadığınız sonuçlar doğuracaktır" benzeri söylemleri sıkça tekrarlıyor.