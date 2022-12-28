Luka Doncic 60 sayıyla NBA tarihine geçti!

Dallas Mavericks, Luca Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu ünvanına sahip oldu.

Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı.

Son saniyede maçı uzattı

Maçın bir diğer hikayesi ise New York Knicks‘in son 45 saniyeye 9 sayı önde girmesiydi. Buna rağmen maçtan kopmayan Dallas Mavericks, Luka Doncic’in inanılmaz basketiyle maçı son saniyelerde uzatmaya taşıdı. Sloven yıldız aynı zamanda bu sezon 60 sayı barajını geçen ilk oyuncu da oldu.

New York Knicks'in çabası yetmedi

New York Knicks cephesinde ise Quentin Grimes 33 sayıyla ön plana çıkarken Julius Randle 29 sayı - 18 ribauntla harikalar yarattı. Mitchell Robinson 20 sayı -16 ribaunt yaptı. Immanuel Quickley 13 sayı - 15 asistle mücadele etti.