Luis Suarez'in yeni takımı belli oluyor!

Uruguay Milli Takımı ile Katar'da mücadele etmeye hazırlanan Luis Suarez, Dünya Kupası heyecanının yanı sıra yeni takımını belirleme sürecini yaşıyor. Ailesi, Luis Suarez adına transfer görüşmelerini yürütüyor.

2021-22 sezonu sonu itibariyle Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Luis Suarez, ülkesi ekiplerinden Nacional ile anlaşmıştı. Dünya Kupası öncesi Nacional formasıyla kendini hazır tutan Uruguaylı golcü, takımına önemli bir katkı sağlamış ve son lig şampiyonluğunun mimarlarından olmuştu. Suarez, Dünya Kupası öncesi ise takıma veda etti.

Yeni adresi belli oluyor

Luis Suarez'in eşi ve eşinin kız kardeşi, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile görüşmeler yürütüyor. Relevo'nun haberine göre transfer bitmeye yakın olsa da resmen gerçekleşmesi adına bazı özel şartların sağlanması gerekiyor.

Beckham da devrede

Luis Suarez'in Galaxy ile görüşmeleri sürerken Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın da tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. Fakat Suarez Ailesi için öncelikli tercihin Los Angeles Galaxy olduğu belirtiliyor.