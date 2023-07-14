Luis Nani Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Demirspor'dan sol kanata transfer geldi.

Adana Demirspor, Fenerbahçe’nin ve Manchester United'ın eski yıldızı Luis Nani ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den 8.5 milyon euro'ya gitmişti

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani; 1 sezon sonunda 12 gol ile 13 asist yaptı ve 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Valencia'ya gitti.

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando, Venezia ve Melbourne takımları bulunan 36 yaşındaki yıldız sol kanat; toplamda 569 maça çıktı ve 123 gol ile 143 asist yaptı.