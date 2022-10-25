Lucescu Kiev'den ayrılıyor mu?

Sezona iyi başlayamayan ve Avrupa Ligi'nde şu ana kadar puan alamayan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu'nu geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tecrübeli hoca hakkında Ukrayna basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Kiev'den ayrılıyor

Fanatik'in Ukrayna basınından derlediği habere göre Dinamo Kiev'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı takımdan bir türlü istediği verimi alamadığı için ve özellikle Avrupa'daki rakiplerle eşit şartlarla mücadele edemedikleri için Kiev'den ayrılmak istiyor.

Ukrayna'da yayın yapan Fanday.net, Rumen hocanın takımdan ayrılmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde, "Lucescu takımdan memnun değil. Takımın oyununu üst seviyeye taşıyamıyor. Dünya Kupası başladığında veya bittiğinde büyük ihtimalle yollar ayrılır." ifadeleri yer aldı.

Rumen gazeteci de açıkladı

Ukraynalı gazeteci Viktor Vacko da konuyla ilgili olarak, "Savaştan dolayı transfer yapılamadı ve birçok oyuncu sakat. Lucescu hiç mutlu değil. Takımın üzerinde eskisi kadar etkisi yok. Lucescu ile oyuncular arasında bağlar koptu. Kan değişimi olmalı" ifadelerini kullandı.